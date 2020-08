Ito Bisonó agradece a Luis Abinader por designación en Industria y Comercio

Santo Domingo.- El diputado Ito Bisonó agradeció al presidente electo, Luis Abinader, por su designación como ministro de Industria y Comercio y Pymes.

“Gracias Presidente @luisabinader por la confianza y responsabilidad que hoy delega sobre mi en esta época de grandes retos. Llegó el momento de cerrar filas y trabajar unidos para relanzar nuestra nación. No le defraudaré a usted, a mi familia, a mis seguidores, ni al país”, dijo a Bisonó en su cuenta de Twitter.

Abinader, a través de su cuenta de Twitter, anunció esta tarde que Bisonó asumirá su cargo a partir del 16 de agosto.

Victor -Ito- Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mypimes

Víctor -Ito- Bisonó Haza, es un dirigente político independiente quien entre 2002-2020 fue elegido en cuatro ocasiones diputado por el Distrito Nacional.

En esos períodos ocupó la presidencia de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo, integrando además las de Industria y Comercio junto con la de Hacienda. Entre 2003-2011 fue dos veces miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, recibiendo el apoyo unánime de sus colegas en la Cámara.

Previamente fue jefe de Gabinete en el Ministerio de Obras Públicas entre 1987-1991, en la Corporación Dominicana de Electricidad en 1991-1994 y el Consejo Promotor de Inversiones Extranjeras (CPI) en 1994-1995.

Ha tenido una sobresaliente hoja de logros, siendo el proponente y promotor de legislaciones vigentes como la 171-07 que otorga Incentivos Especiales a los Rentistas y Pensionados de Fuente Extranjera, la 57-07 sobre el Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial, 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, 170-07 de Presupuesto Participativo Municipal, 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas entre otras. Por esta trayectoria, ha recibido reconocimientos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) entre otras.

Desde 2007 preside el think tank Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), enfocado en proponer reformas para el área de la economía, defensa y política. A nivel internacional también preside la Red de Parlamentarios de Acción Global (PGA) que reúne a legisladores de todo el mundo comprometidos con los valores de la democracia, libertad y estado de derecho.

Es autor de cuatro libros, titulados “Las Bases de la Nación”, “Visión de Nación”, “Reflexiones para una Transformación en la República Dominicana” y “Mis Escritos” publicado este año 2020.

