«Grupo» de mujeres le quitan la vida a otra tras riña en colmado

Un grupo de jóvenes supuestamente le quitaron la vida a otra tras riña en un negocio de bebidas alcohólicas, en un hecho ocurrido en el barrio Las Caobas del municipio de Paraíso, Barahona.

La joven sin vida correspondía al nombre de Isaida Feliz, alias pica pollo, de unos 30 años, mientras que las agresoras no han sido identificadas.

La información extraoficial señala que la joven recibió la herida en un brazo ocasionandole la muerte.Según fuente, la joven fue trasladada en estado agonizante al centro de salud Programa de Asistencia Paraíso (P.A.P) donde en su estado agónico clamaba al personal médico: «sáqueme de aquí, no me dejen morir»…

El negocio supuestamente había sido cerrado por las autoridades momentos antes de que pase la tragedia pero ellos desobedecieron el llamado volviendo abrir el lugar.

La occisa deja cuatro niños en la orfandad, por lo que familiares piden a las autoridades dar con el paradero de las agresoras.

Archivado en:: NACIONALES