Estados Unidos analiza restringir el uso de TikTok y otras aplicaciones chinas

El Gobierno de Donald Trump está considerando restringir el acceso de los usuarios de Estados Unidos a la aplicación china TikTok ante la posibilidad de que el régimen chino la esté utilizando como un medio para vigilar a la población y distribuir propaganda entre los usuarios.

El anuncio lo realizó el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en declaraciones a la cadena conservadora Fox News. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que “él y el presidente Trump se están tomando en serio” esta posibilidad después de que la presentadora del programa, Laura Ingraham, recordara que la India ya había prohibido la aplicación y Australia está considerando hacerlo.

“Nos estamos tomando esto muy en serio y ciertamente lo estamos analizando”, reiteró Pompeo antes de subrayar que su administración está viendo lo que pasa en todo el mundo con esa aplicación.

“Con respecto a las aplicaciones chinas en los teléfonos celulares de las personas, puedo asegurarles que Estados Unidos también lo hará”, añadió, y agregó que no quería adentrarse en más detalles sobre el tema porque potencialmente sería “adelantarse” a cualquier anuncio presidencial.

“Pero es algo que estamos viendo”, dijo, y advirtió a los estadounidenses de que deben ser cautelosos al usar TikTok, si no quieren que su información privada caiga “en manos del Partido Comunista Chino”.

TikTok es una aplicación de videos de corta duración propiedad de la empresa ByteDance con sede en Beijing. La aplicación, cuyo uso se ha generalizado prácticamente en todo el mundo en los últimos meses, ha sido criticada repetidamente por políticos estadounidenses que la acusan de ser una amenaza para la seguridad nacional debido a sus lazos con China.

Los críticos con esta nueva forma de comunicación a través de las redes sociales alegan, según medios estadounidenses, que la compañía podría verse obligada a “apoyar y cooperar con el trabajo de inteligencia que realiza el Partido Comunista Chino”.

TikTok anunció que en los próximos días dejará de operar en Hong Kong tras la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China ha promulgado para el territorio. La compañía, ahora dirigida por el ex ejecutivo de Walt Disney Co Kevin Mayer, ha dicho en el pasado que los datos de los usuarios de la aplicación no se almacenan en China.

El consejero delegado de la división china de ByteDance (matriz de la app), Zhang Nan, afirmó que la versión local de TikTok, Douyin, seguirá funcionando para los usuarios hongkoneses.

