Encuentran cuerpo en lago de California que podría ser de la actriz Naya Rivera

LOS ÁNGELES – Las autoridades informaron que encontraron un cuerpo el lunes en un lago del sur de California, durante la búsqueda de la actriz Naya Rivera.

El cuerpo fue descubierto cinco días después de Rivera, de 33 años, desapareció en el lago Piru, donde encontraron a su hijo el 8 de julio solo en un bote que habían alquilado, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Ventura.

Las autoridades no indicaron de inmediato si la persona encontrada era Rivera, pero al día siguiente de su desaparición indicaron que creían que había ahogado en el lago al noroeste de Los Ángeles. Programaron una conferencia para esta tarde.