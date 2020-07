El merenguero Mala Fe pierde a su hermana por coronavirus. Dice Me siento lleno de rabia e impotencia por esta situación.

Por Karina Jimenez-el caribe

Santo Domingo.- El merenguero Mala Fe vuelve atravesar por el dolor de perder a un pariente cercano a causa del coronavirus. Esta vez le tocó el turno a una hermana suya, quien falleció en el Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello.



El exponente, quien en abril pasado anunció la muerte de su madre, también por el COVID-19, denunció que el deceso de su hermana se produjo porque en el centro de salud o hay ventiladores y no llegaron a entubarla.



“Me siento lleno de rabia e impotencia por esta situación, le pido a Salud Pública que visite a los hospitales y vea qué es lo está pasando con los pacientes que están llegando”, llamó el intérprete del popular tema “La Vaca”.



Insistió en que las autoridades tienen que visitar el Moscoso Puello para “ver qué es lo que está pasando con las máquinas de oxígeno” y que si hacen falta instalen esos equipos.



“Si no hay las suficientes máquinas de oxígeno, díganlo, busquen préstamos para que abastezcan, como ustedes cogen un préstamo de 200 y 300 mil millones de dólares, cojan prestamos también para abastecer los hospitales, que lo necesitamos”, demandó”, el artista que reside en Estados Unidos.



Pidió a Dios que reparta suerte en el país, porque según entiende “estamos muy mal”.



Javier Ignacio Gutiérrez, nombre real del artista, dijo el virus fue transmitido a su hermana por “la irresponsabilidad” de sobrino suyo que estaba laborando con una persona que ya estaba infectada. Su sobrino está interno.



Manifestó que además su cuñado también fue contagiado, pero que ya superó la enfermedad.



Mala Fe pidió al pueblo a ser conscientes y que se queden en casa, “ustedes no se están perdiendo de nada por quedarse 15 o 20 días trancados en sus casas”.

