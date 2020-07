El cantante español Danny Daniel acusó al bachatero Zacarías Ferrería de «robarle» una canción. Ver Video

Indignado reaccionó Danny Daniel al descubrir que Ferreíra no solo le cambio el nombre de la canción, sino que la registró a su nombre en dos de las sociedades más importante de autores como: ASCAP en Estados Unidos y SGAE en España.



Así lo expresó Danny Daniel en un comunicado que llegó a esta revista, LuminariasTV.

Se trata del tema: Tú no correspondes”, que Zacarías le ha llamado, “Te quiero a ti”, refiere Daniel.



En cantautor español, dice que descubrió el engaño, según narró; 10 años después de Ferreíra grabar la canción. En ese entonces, recordó que Zacarías se la presentó, pero nunca pensó que fuera capaz de lo que hizo, destaca el comunicado.



Carta de Danny Daniel:



Hola amigos



A mí lo que de verdad me gusta es salir a un escenario y poder ofrecer a mi público algunas de las canciones más exitosas de mi carrera.



Lo que no me gustan para nada, es tener que decirle a mi gente en República Dominicana, que hace unos días, y por pura casualidad, descubrí que aquel muchacho joven que conocí en una entrevista de radio allá por 2011 y que me enseñaba muy emocionado su último trabajo donde incluía una canción mía que se llama TU NO CORRESPONDES, iba a ser capaz de hacer lo que hizo



Este joven artista, ZACARIAS FERREIRA, cambió el título de la canción.



Ahora ya no se llama TU NO CORRESPONDES, ahora se llama TE QUIERO A TI



Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las Sociedades de Autores más importantes del mundo ASCAP en USA y SGAE en España.



Y yo me pregunto, cómo es posible que alguien pueda hacer algo así?



Cómo es posible que un muchacho en el nacimiento de su carrera pueda ensuciar sus manos de esa manera, apropiándose de algo que no le pertenece?



Seguro que pensaba que nadie le iba a descubrir?



Pues se equivocó. La mentira le duro casi diez anos. Menos mal que siempre se coje primero a un mentiroso que a un cojo. Me da mucha pena y mucho dolor pensar que tenemos que estar siempre al acecho; pues de artistas sin escrúpulos como en esta ocasión está el mundo lleno.



Gracias por regalarme vuestro tiempo.

Fuente LuminariaTV

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: ENTRETENIMIENTO, NACIONALES