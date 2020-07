Diputada Annie Báez abandona el PRD y pasa apoyar los candidatos del PRM en Europa

El Pregonero, Santo Domingo.- La diputada de Ultramar de la Circunscripción número lll de Europa, ha dejado las filas del Partido Revolucionario Dominicano, para apoyar a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader y sus candidatos a Diputados, Julio López y Lily Florentino.

La información fue suministrada a Wilson Ferreras quien es Director Político del Comando de Campaña para que su decisión sea dada a conocer de manera oficial al electorado en El Viejo Continente.





En su comunicado, enviado a este medio por el PRM, la destacada legisladora deja constancia de su irrestricto apoyo al Partido de la oposición, decisión que venía sopesando hace algún tiempo.

La reconocida galeno es una connotada política que lleva más de tres décadas residiendo en Madrid, combinando sus labores profesionales en el área de la odontología con la política.

La Dra. Annie Báez realizó sus estudios de Odontología en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Urea (UNPHU), completando su formación académica en prestigiosos centros de estudios en España. En su currículum cuenta además con la labor docente en la misma Universidad donde realizó sus estudios, acreditándola como la profesora más joven con apenas 23 años de edad.

Cabe destacar que como Diputada ha realizado una veintena de proyectos legislativos a favor de la diáspora, como el proyecto de ley de Repatriación de cadáveres, la Unificación de tasas consulares, el Convenio de Reciprocidad de Seguridad Social con países europeos que no cuentan con él, el Convenio de homologación de permisos de conducir para beneficiar a la diáspora, la apertura de un Consulado dominicano en Ginebra, entre otros no menos importantes que aunque fueron aprobados a unanimidad en la Cámara de Diputados no recibieron el beneplácito del Gobierno.

“El PRD está siendo mal dirigido y es una lástima que el Partido Revolucionario Dominicano, Partido más grande de América Latina, se haya convertido en un pequeño movimiento político utilizado para negocio de su Presidente, Miguel Vargas”,’ señaló

“Confío plenamente en que con Luis Abinader Presidente y sus Diputados Julio y Lily que asumirán el 16 de agosto sus curules, puedan los dominicanos del exterior exhibir esos logros que obtuve en la Cámara de Diputados y que no han podido ponerse en marcha para beneficio de los más de dos millones de dominicanos que residen en el exterior”.

