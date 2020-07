Consejo Superior MP solo ponderó cuestionados ascensos, pero no los aprobó

República Dominicana.-El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) desmintió este sábado que haya aprobado nuevos ascensos a miembros del Ministerio Público, y aclaró que en la última reunión solo se revisó un listado de fiscales que solicitó ser promovido, pero que no fue aprobado.

En un comunicado ese órgano de dirección del Ministerio Público explicó se reúne mensualmente para revisar y ponderar, entre otras cosas, las solicitudes de ascensos remitidas por los propios fiscales, como parte de las funciones propias de ese órgano y que en la última reunión se revisó un listado de fiscales que habían solicitado sus ascensos, en virtud de que ya habían cumplido en sus cargos con el tiempo que indica la ley, pero que decidió no aprobarlos en dicha reunión y posponerlos para evaluación posterior.

El Consejo indicó que si bien es cierto que esas solicitudes son legítimas y procedentes en virtud de lo que establece la ley, y que es un derecho que les asiste a todos los miembros de carrera del Ministerio Público, ese órgano tomó la decisión de ponderar dichos ascensos para una futura reunión del Consejo.

En tal sentido, recordó que el Ministerio Público al igual que el Poder Judicial son órganos constitucionales que no dependen del Poder Ejecutivo, y que, en el caso del Ministerio Público, tampoco depende del procurador general.

