Cerrarán gimnasios, limitarán operaciones en restaurantes y colmados funcionarán con delivery únicamente

SANTO DOMINGO.- La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del coronavirus en el país ordenó este martes el cierre de los gimnasios, la prohibición de visitantes a colmados y establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, así como la limitación de las operaciones en los restaurantes, que deberán volver al modelo “delivery y take out”, o recibir a sus comensales en terrazas o espacios abiertos.

El ministro de la Presidencia y coordinador de dicha comisión, Gustavo Montalvo, dijo en una alocución virtual, que tomaron la medida de clausurar los gimnasios por tratarse de espacios cerrados y, además, porque el uso de mascarillas no es recomendado mientras se hace ejercicio.

Asimismo, el alto cargo explicó que los restaurantes podrán operar en las áreas interiores con las puertas y ventanas abiertas, manteniendo siempre dos metros de distancia entre cada mesa.

En cuanto a colmados y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, el funcionario dijo que no podrán abrir mesas para el público, por lo que toda venta deberá ser únicamente para llevar.

Con respecto a los parques públicos, estos permanecerán abiertos para que la población pueda ejercitarse al aire libre y con ventilación natural, aunque siempre guardando estrictamente el debido distanciamiento con los demás, de acuerdo a lo principado por Montalvo.

De la misma manera, continuarán autorizados los servicios religiosos como hasta ahora, manteniendo las normas de higiene y distanciamiento social.

El representante del Poder Ejecutivo recordó que las aglomeraciones y las reuniones de grupos de personas en un espacio cerrado están restringidas y que se vigilará especialmente que no se produzcan aglomeraciones en plazas comerciales.

“De la misma forma, se limita el uso del transporte público y privado de pasajeros al 60% de su capacidad para minibuses y autobuses, tanto urbanos e interurbanos, trenes y el teleférico”, dijo Montalvo.

Insistió en en la obligatoriedad de que los ciudadanos lleven puestas sus mascarilla en las calles, en lugares públicos y en el espacio de trabajo, así como en la necesidad de seguir extremando la precaución con el lavado de manos e higienización de superficies.

Asimismo, expresó que hasta nuevo aviso quedan cerrados los balnearios y piscinas públicas, aunque sí estará permitido el acceso a las playas, respetando las medidas de distanciamiento.

Con respecto al sector público, Montalvo dijo que este permanecerá operando todos sus servicios de manera ordenada y en horario de servicio regular, con el personal necesario. Agregó que el resto del personal laborará bajo la modalidad de teletrabajo.

“Todas las actividades comerciales continúan los horarios diferenciados establecidos anteriormente, a las 7, 8 y 9am. Y se recuerda que los negocios que pueden laborar por citas, tales como salones de belleza, consultorios médicos, deberán permanecer en esta modalidad”, manifestó.

Por su parte, las fronteras terrestres del país continuarán cerradas, excepto para el transporte de mercancías.

Montalvo explicó que la especificidad de las medidas restrictivas se basaron en mapas de calor presentando las 15 principales provincias con positividad a COVID-19 más alta.

