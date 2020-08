Cantante urbano Liro Shaq:El Covid es cotorra, y un terror psicológico, aquí no hay eso

El artista urbano Liro Shaq ha causado controversia en las redes sociales luego de una publicación en la que dijo que si el COVID-19 estuviera aquí en el país no hubiera gente viva.

“Tanto que discuti al final tuve la razón a mi país le metieron un terror psicológico disque del covid19 si eso estuviera aquí de verdad aquí no hubiera gente viva todo el que se muere ahora hasta de un mosquito se lo echan al covid y los pobre sufriendo bastante porque ahora mismo no hay empleo no hay forma de como ellos buscarse la vida porque tienen el pais cerrao antento a cotorra despierten que abuso hay aqui”, escribió el artista.

“Cuanta ignorancia es un post. El que no lo vive no lo sabe”, escribió un usuario.



Decenas de personas se han molestado y han hecho comentarios señalando la ignorancia del artista.