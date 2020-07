Apresan en la avenida Venezuela, SDE, a Natanael Castro Cordero, mano derecha de César El Abusador

Santo Domingo. La Dirección Nacional de Control de Drogas hace de conocimiento el apresamiento de NATANAEL CASTRO CORDERO alias “Nato” , señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como persona vinculada al narcotraficante César Emilio Peralta alias “Cesar El Abusador” , quien fuese capturado el 2 de diciembre 2019 en Cartagena de Indias, Colombia.

Castro Cordero, mano derecha y jefe de seguridad de Cesar Emilio Peralta, fue apresado mientras se encontraba en un restaurante ubicado en la Avenida Venezuela de Santo Domingo Este.

Castro permanecía prófugo desde el 19 de agosto del 2019, de acuerdo a la resolución Judicial no. 0239-agosto-2019, firmada por el magistrado José A. Vargas Guerrero, Juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES