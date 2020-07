ADP: No hay condiciones para año escolar virtual

En una conversación vía telefónica con Diario Libre, Xiomara Guante expuso que el confinamiento y la suspensión de las clases presenciales a raíz de la pandemia de coronavirus demostraron que, al menos a nivel de la educación pública, el país no está listo para impartir un año escolar enteramente por la vía virtual.

"Los maestros tuvieron que improvisar, trabajar con plataforma que no eran las idóneas. Hicieron un gran esfuerzo y ese esfuerzo tuvo sus frutos. Sin embargo, ese esfuerzo no pudo ser canalizado por las autoridades, porque no estaban preparadas para eso. No hubo una línea definida desde el Ministerio de Educación", puntualizó Guante.

Recordó que la ADP, durante una reunión con el Consejo Nacional de Educación (CNE), planteó que el modelo a adoptar en el actual contexto de la pandemia de coronavirus en el país, debe ser híbrido, que combine clases presenciales y a distancia.

"Hemos estado planteando que debió haberse comenzado el proceso de montaje de ese año escolar, pues las nuevas autoridades se instalan el 16 (de agosto) y el inicio del año escolar está pautado para el 24, entonces qué tiempo tendrán para poder montar esto", inquirió.

La presidente de la ADP explicó que el modelo híbrido contempla una parte presencial, guardando el debido distanciamiento físico y medidas para la prevención del coronavirus, con la división de los cursos para evitar aglomeraciones y otra que se imparta de manera virtual.

"La otra parte tiene que contemplarse de manera virtual y entonces, en ese sentido ya deberíamos haber dado pasos, para identificar la plataforma que se va utilizar y comenzar a diseñar el programa de adiestramiento de los profesores", consideró Guante.

Explicó que para las clases a distancia se pueden incluir como herramientas programas de radio y televisión.

Tarifas de los colegios

En cuanto a las tarifas de los colegios privados ante un eventual año escolar virtual, Xiomara Guante considera que es tema complejo, donde tiene que mediar una negociación entre el Ministerio de Educación y los colegios privados.

Explicó que hay colegios que son muy pequeños y que están en comunidades deprimidas, que no tienen las condiciones para asumir los costos de la educación, aun cuando sea virtual o semi presencial.

Dijo que por la razón indicada debe mediar un acuerdo que sea favorable tanto para los dueños del colegio como para los padres.

"El Ministerio es gestor del sistema educativo, tanto público como privado, entonces me parece que tienen que sentarse las autoridades del Ministerio con los dueños de colegios para que se pueda buscar la salida que garantice primero la educación para todos y que ninguno de los actores salga perjudicado", dijo.

Enfatizó que los acuerdos en ese sentido deben ajustarse a la realidad de cada centro educativo, pues no todos cuentan con los mismos recursos.

Calidad de las clases a distancia

Tras la experiencia del pasado año escolar, cuando el 30 por ciento de la docencia se impartió de manera virtual, muchos padres manifestaron que la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje disminuyó en este período, al perder los estudiantes el contacto directo y contínuo con sus profesores.

A este respecto, la presidente de la ADP, Xiomara Guante, expuso que los padres tienen razón al tener algún nivel de escepticismo, pues en el país no se está preparado para la escolaridad totalmente a distancia.

"Si es totalmente a distancia tenemos que estar muy claros y ser muy honestos en ese sentido, por lo mismo de que no estamos preparados todavía. Si nos enfocamos en preparar el modelo híbrido, pienso que las dificultades serán muy mínimas", afirmó.

Aclaró que siempre existirán ciertas dificultades en el proceso de enseñanza, pero la tarea más urgente en estos momentos es la de cerrar lo más posible la brecha en el tema de la calidad de los aprendizajes.

"Eso lo vamos a lograr en la medida en que, con tiempo, podamos articular o armar el inicio del nuevo año, combinar bien lo presencial con la educación a distancia", dijo