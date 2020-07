Aclaración: El Dr.Odalis Rodríguez alcalde de mao no presenta ningún tipo de síntomas de Covid-19

Mao.- Ante los rumores puestos a circular en redes sociales de que el alcalde del Municipio de Mao, doctor Odalis Rodríguez, habría estado contagiado de Covid-19, fue hecho una aclaración pública sobre el particular.

La familia Rodríguez, informaron la mañana de hoy que ante las especulaciones vertidas en las redes sociales que han hecho que produzcan innumerables llamadas al teléfono celular y a su residencia para saber el estado de salud del doctor Rodríguez.

Explicaron que el pasado miércoles 1 del julio, el doctor Odalis Rodríguez presentaba síntomas característicos de un resfriado común, por la situación epidemiológica que está viviendo nuestro país y luego de haber participado de una ardua jornada política, se comunicó con su médico de cabecera, quien procedió a realizar un Test rápido para Covid, el cual, arrojó resultados no concluyentes y para profundizar aun mas se procedió a realizar una TAC de tórax donde apreció un infiltrado inespecífico por lo el mismo se decidió iniciar un tratamiento preventivo y el médico recomendó que debía aislarse para evitar la exposición y contacto con mas personas, sin embargo, transcurrido 11 días el doctor Odalis Rodríguez, no presenta ningún tipo de síntomas. pero gracias a Dios.

La familia Rodríguez, agradeció de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad por las preocupaciones y el interés por su salud el cual, se reintegrará a sus labores cotidianas en los próximos días, concluyeron.





