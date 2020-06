Tumbas y calaveras; acusan al Gobierno de sembrar terror para que la gente no vote el 5 de julio

Mensajes como “El COVID-19 mata”, acompañado de una calavera, o “Te lo dije, tu padres cuidándose en casa y tú saliendo sin mascarillas”, junto a dos tumbas que parecen ser la de los dos padres.

La periodista Altagracia Salazar aseguró a través de su programa “Sin Maquillaje” que transmite por Youtube,(el video esta al pie de esta noticia) que la Presidencia busca desalentar el voto de la clase media, donde supuestamente tiene más rechazo. El objetivo de este presunto plan sería dejar la decisión electoral en la clase baja, donde el equipo del candidato del Gobierno tendrá los recursos para movilizar a los votantes.

De ahí, entiende Salazar, que Gonzalo Castillo concentre su campaña en regalar gas, mascarillas, pan, huevos, salami, pollos vivos y otros artículos, estrategia que se espera funcione en el segmento más bajo de la población.

Coincide con esta opinión el periodista Huchi Lora, quien habló sobre el tema en su programa El Día, que se transmite por Telesistema.

Aumento de pruebas y de contagios

Los partidos de oposición acusan a la administración de Danilo Medina de aumentar estratégicamente el número de pruebas del COVID-19 al final de la campaña electoral para mostrar a la población un mayor número de contagios, generar pánico y temor de ir a votar.

El Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo insistieron en la necesidad de aumentar las pruebas al principio de la pandemia, pero eso se vino a hacer recientemente.

El ministro de Salud dijo que el aumento de los contagios se debe a la falta de respeto de las normas de prevención, más aún luego de que se abrió la economía parcialmente.

Los días anteriores a las solicitudes de extensión del estado de emergencia el número de contagios aumentaba según los boletines de Salud Pública, por lo que los partidos opositores acusaban a las autoridades de chantajearlos.

Casi todos los diputados y senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advertían a los de oposición que serían los responsables de que se empeorara la crisis sanitaria si no aprobaban el estado de excepción.

Detención de la desescalada

La etapa tres de desescalada esperada para el miércoles 17 no fue posible debido a las cifras mostradas por Salud Pública. Así lo anunció el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a la vez que anunció el reforzamiento de las medidas para prevenir la propagación del virus.

Alerta epidemiológica

El Ministro de Salud Público informó ayer que prepara una resolución para declarar el “Estado de epidemia nacional”, lo cual le permitirá tomar medidas extraordinarias en parte o todo el territorio nacional.

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, criticó que se tome esa medida a esta altura del juego, considerando que el país está en estado de epidemia desde el principio.

Lo que dice la Ley General de Salud No. 42-01 al respecto es:

Art. 149.- En caso de peligro de epidemia o de epidemia declarada, o de desastre u otra emergencia grave, la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social podrá declarar como epidémico el territorio nacional o cualquier parte de este; y autorizará a sus funcionarios locales y a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a adoptar las medidas necesarias que indique con el fin de evitar la epidemia, controlar su propagación y alcanzar su erradicación. Las medidas extraordinarias que la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social determine caducaran a 10s treinta (30) días, contados desde que se present0 el ultimo cas0 epidémico de la enfermedad .