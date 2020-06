FILADELFIA.-Durante las protestas escenificadas en esta urbe y Nueva York fueron saqueadas bodegas propiedad de latinos, incluidos dominicanos, como consecuencia de la rebeldia de muchos ciudadanos por la muerte del afroamericano George Floyd, bajo custodia policial.

El dominicano Enmanuel Uceta, atendiendo a recomendaciones por precaución cerrásu negocio, pero no evitó que horas más tarde un grupo en el que había clientes cuyos , saquearon el establecimiento.

Pasadas las 5 de la tarde del pasado domingo, vándalos rompieron la cámara de videovigilancia del exterior del negocio, y a las 7 de la noche rompieron la puerta de acceso a la bodega, un momento que quedó grabado en video y los minutos siguientes.

Un grupo forcejeó la puerta, rompió el cristal y entró por el hueco que logró abrir. Ya dentro, los vándalos tomaron mercancías y desordenaron el interior.

“Me enteré de una vez, porque yo tengo la cámara por teléfono y también tengo alarma en mi negocio, y la alarma se disparó, y de la (compañía) de la alarma me llamaron. Rápidamente cogí para el negocio”, narra Uceta a Diario Libre USA.

“No me lo destruyeron completamente porque llegué a tiempo, y cuando ellos me vieron, había par de clientes del negocio que me conocían, y salieron corriendo ”, cuenta.

Uceta emigró a los Estados Unidos hace cinco años. Es oriundo de Santiago Rodríguez. Por el momento estima que arreglar el local y comprar nueva mercancía le llevará entre US$15,000 y US$20,000.

El dominicano hizo un reporte a la Policía, pero hasta este martes desconocía si habían apresado a alguien.