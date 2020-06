Sammy Sosa dice Veo jugadores en el Salón de la Fama que no tienen los números míos.

Sammy Sosa desvió las preguntas sobre el uso de drogas para mejorar el rendimiento, mencionando dos veces que nunca dio positivo por esteroides durante su carrera en la MLB, y presentó su caso para ser incluido en el Salón de la Fama en una entrevista el lunes con una estación de radio de Chicago.



La entrevista se produjo a raíz del documental de ESPN “Long Gone Summer”, que relata la carrera de jonrones de 1998 entre Sosa y Mark McGwire, quien luego admitió haber usado esteroides durante su carrera en la MLB.



“No quiero meterme en los asuntos de otras personas”, dijo Sosa durante una aparición en el “Mully & Haugh Show” en el 670 The Score de Chicago. “Pero hablando de mí, no he dado positivo. Siempre jugué todos los días. Jugué casi 162 juegos cada año. Estuve sano casi todo el tiempo. Mira mi historial, lo hice en el campo. Esa es una pregunta. Veamos qué sucede. No he dado positivo. Mi caso no es demasiado difícil de manejar“.



La respuesta de Sosa, que nunca reprobó una prueba de dopaje, se hace eco de las respuestas que ha dado en el pasado reciente. En una entrevista de 2018 con Jeremy Schapp de ESPN, Sosa dijo que “nunca tuvo una prueba fallida en el país” y que “nunca se perdió ninguna prueba a nivel de Grandes Ligas”. Schapp volvió a preguntar si alguna vez usó esteroides y Sosa respondió: “Nunca”. E hizo una tercera pregunta específica, Sosa respondió: “Una vez más, nunca tuve un resultado positivo”.



El New York Times informó en 2009 que Sosa dio positivo por una droga que mejora el rendimiento en un 2003 realizado por la MLB que permitió a los jugadores permanecer en el anonimato. En 2005, Sosa declaró bajo juramento ante el Congreso en una audiencia pública que nunca había tomado ningún PED ilegal.



Cuando se le preguntó sobre la era actual del béisbol centrado en el poder, en el que los bateadores se combinaron para un récord de 6.776 jonrones durante la temporada 2019, Sosa bromeó diciendo que “probablemente fue la bola con que se jugó, no nosotros”.



“¿Sabes a qué me refiero? El año pasado, todos salieron de la nada golpeando jonrones de izquierda a derecha. Es una era diferente”, dijo.



Sosa también hizo un caso para revertir sus escasas probabilidades de llegar al Salón de la Fama, que lo vio sacar 55 votos, o el 13.9% de los votantes, en la boleta de 2020. Eso representó un ligero repunte desde 2019, cuando Sosa fue nombrada en solo el 8,5% de las papeletas. Los jugadores elegibles deben recibir al menos el 75% de los votos para la inducción. Sosa tiene dos años más en la boleta electoral.



Sosa terminó su carrera después de la temporada 2007 con 2,408 hits y 609 jonrones, bueno para el noveno lugar en la lista de todos los tiempos. Fue el Jugador Más Valioso en 1998, cuando él y McGwire lucharon por el récord de jonrones de una temporada y ayudaron al béisbol a recuperar un lugar en la conciencia nacional después de caer en desgracia durante una prolongada batalla laboral en 1994 y 1995. Sosa terminó la temporada con 66 jonrones mientras que McGwire bateó 70.



“Veo jugadores, no tienen el tipo de números que yo tengo”, dijo Sosa en la entrevista. “Tienen mejores votos de los escritores que tratan a esas personas mucho mejor que yo. Esa es una pregunta que me hago, como por qué no obtengo más reconocimiento cuando se trata de la votación”.



“Los números no mienten, ya sabes. Jugué todos los días. Jugué duro todos los días. Hice todo lo que tenía que hacer. Por supuesto que pertenezco al Salón de la Fama”.



Sosa dijo sobre su participación en el documental de ESPN que “era el momento adecuado para que yo hiciera eso” y que “estaba muy contento con eso. Estaba cómodo”. Fuente diario libre