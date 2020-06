Residentes en el extranjero denuncian no aparecen en padrón electoral; FP pide investigación

Santo domingo, RD.- Residentes en el exterior denuncian que no aparecen en el padrón electoral para poder ejercer su voto el próximo cinco de julio, día para el cual la Junta Central Electoral pautó las elecciones dominicanas.

Aunque Orlando Jorge Mera dice que quizás estas personas no se inscribieron dentro de la fecha establecida, el Partido Fuerza del Pueblo pide se investiguen estos casos a fin de saber el por qué no figuran en el listado de votantes hábiles.

“En los últimos días, luego de que la junta empezó a darle publicidad al sistema que habilitó para que los dominicanos residentes en el exterior puedan verificar su colegio electoral, los dominicanos han elevados muchas quejas de que no están empadronados, en vista de eso le hemos pedido a la Junta Central Electoral, vía la dirección de elecciones que inicie una investigación lo antes posible para ver cual es el estado de esas personas”, dijo el delegado político ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo, Javier Ubiera

Los que denuncian no aparecer en el padrón electoral esperan que se pueda buscar una solución para poder ir al colegio de votación que le corresponde y elegir a sus candidatos, tanto a nivel congresual como presidencial.



