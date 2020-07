Renuncia con su equipo el presidente del PRD en Haina y se juramentan con Luis Abinader

Juan Benito Ángeles, Maniquí, ex vice alcalde, ex diputado en dos ocasiones, presidente y líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Haina, fue juramentado anoche con parte de la dirigencia perredeísta de ese municipio y zonas aledañas, en un acto encabezado por Roberto Fulcar, coordinador general de campaña, Osvaldo Rodríguez, alcalde local, y otras personalidades.

Adelantaron que además de la victoria de las propuestas de cambio de Luis Abinader estarán aportando votos para el triunfo de los candidatos del PRM a cargos congresuales, por entender que el establecimiento de un congreso equilibrado y plural reportará importantes beneficios para la economía y la gobernabilidad del país, dijo Maniquí, que también fue diputado.

Maniquí expresó que para él, su familia y seguidores fue un momento difícil dar el paso de dejar al PRD, al que habían dedicado sus vidas y mejores esfuerzos. Dijo que acudía a juramentarse con Luis Abinader, porque tras producirse un grave deterioro de las condiciones de vida del pueblo, llegó la hora de un cambio que transforme al país.

Dijo que por las condiciones de integridad y la limpia trayectoria personal y familiar de Luis Abinader, el pueblo decidió ya que Luis sea el próximo presidente de la República, situación que no cambiará en los días que falta para las elecciones.

Al hablar a los nuevos perremeístas, Fulcar los exhortó a realizar trabajos específicos con sus seguidores para que acudan a las urnas el domingo, “a salvar la democracia y participar de los cambios que realizará el gobierno de Luis Abinader”.

Entre los juramentados estuvieron Radhames Encarnación, director de asuntos sindicales y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, Miguel Polo, Junior Roque, Virginia Martínez, Victoriano Andújar.

Participaron también el acto de juramentación la diputada Jacqueline Rodríguez, Marcelino de la Cruz, director Distrito Municipal El Carril y Miguel Vásquez, secretario general PRM en Haina.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: POLITICA