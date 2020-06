Raymond Pozo a Danilo Medina : Me prometieron la carretera de mi campo y me hicieron anunciarlo y políticos corruptos desviaron los trabajos

Santo Domingo.- El humorista dominicano, Reymon Pozo, le recordó al presidente Danilo Medina, que le prometieron la carretera de su campo y políticos corruptos desviaron los trabajos.

“Me prometieron la carretera de mi campo y me hicieron anunciarlo y políticos corruptos ( como siempre) desviaron los trabajos por otro lado @MOPCRD”, denunció Pozo en su cuenta de Twitter.

pic.twitter.com/zFkPm5Dy2t Aquí la promesa, y me consta que ⁦ @DaniloMedina ⁩ ordenó que se hiciera pero otros la desviaron ⁦ @PresidenciaRD June 4, 2020 uente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: ENTRETENIMIENTO