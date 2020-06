Raquel Peña informa entrega total de las 40 mil pruebas rápidas aportadas por el PRM para detectar el Covid-19

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





La candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno, Raquel Peña, informó la culminación del proceso de entrega en todo el país de las 40 mil pruebas rápidas prometidas por el candidato presidencial Luis Abinader y la dirección nacional del PRM, como aporte para mitigar y contener la propagación del Covid-19.“A pesar de las dificultades confrontadas, el programa de entrega y aplicación de las pruebas se llevó a cabo en todo el territorio nacional en cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública”, explicó la licenciada Peña, citando un reporte suscrito por los médicos Jesús Feris Iglesia, Mario Lama, Plutarco Arias y Víctor Atallah, del equipo de salud del PRM.De acuerdo al informe, la totalidad de los kits de pruebas rápidas traídos al país fueron puestos a disposición de laboratorios clínicos certificados, instituciones sin fines de lucro, hospitales, facultades médicas de las universidades, alcaldías, clínicas, fundaciones, y profesionales de la salud vinculados a los trabajos voluntarios contra el COVID-19.Entre las instituciones que recibieron los kits de pruebas rápidas se encuentran, Clínica Cruz Jiminian, Laboratorios Clínicos en Santo Domingo, hospital Ney Arias Lora, Profamilia, hospital de las Matas de Farfan, Hospital de San Juan, Clínica doctor Medrano, hospital Marcelino Vélez Santana, Clínica Divina Misericordia, y clínica la universitaria.También laboratorio clínico Rosa Roca, Centro Policlinico Nacional, Centro de Diagnóstico de Atención Temprana, hospital de la Vega, hospital Moscoso Puello, Clinica Materno Infantil Santiago, Asilo de Ancianos San Francisco de Así, Sociedad de Neurología, entre otros.Lamentamos que en un esfuerzo por desprestigiar la Ruta Solidaria puesta en marcha por Abinader, algunos contrarios señalaron falsamente que no habíamos cumplido nuestra promesa; pero la verdad siempre sale a relucir, porque luego supimos, por declaraciones del propio ministro de Salud Pública, que fue el candidato presidencial del PLD el que no entregó las pruebas, aunque luego trató de rectificar su información”, expuso la licenciada Peña.“Ahora, cuando faltan pocos días para las elecciones queremos decirle al pueblo dominicano que el PRM y su equipo de médicos sí tiene un plan para detectar, aislar contagiados, rastrear contactos y tratar a los enfermos.Recordó que la Organización Mundial de la Salud recomendó el 17 de marzo a todos los países aumentar su capacidad de realizar pruebas masivas como el recurso más efectivo para identificar y aislar a los contagiados por COVID-19.Y apuntó que Luis Abinader, tan temprano como el pasado 23 de marzo, fue el primero en sugerir al gobierno disponer pruebas gratuitas y masivas para detectar a tiempo el contagio del COVID-19 en la población.Y explica que el PRM, luego de que las autoridades no respondieran a la sugerencia de su candidato presidencial, anunció la disposición a comprar unos cuarenta mil kits de pruebas rápidas para poner a los médicos de su partido a trabajar junto a las autoridades en un operativo en todo el país.Fuente: [ + ]

