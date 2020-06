Quitarán beneficios a neoyorquinos que viajen a zonas de alto riesgo; alerta por contagios importados de Florida

Los neoyorquinos que viajen voluntariamente a estados con una alta tasa de transmisión de coronavirus, no sólo deberán someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días, sino ya no serán elegibles para los beneficios de licencia por enfermedad por COVID-19 proporcionados por el estado, dijo advirtió hoy el gobernador Andrew Cuomo.

La legislación de emergencia que garantiza protección laboral y compensación financiera para todos los trabajadores obligados a ponerse en cuarentena ha estado en vigencia desde el 18 de marzo. Pero ahora, cualquiera que viaje a estados de alto riesgo por razones no esenciales no es elegible para esas protecciones, a menos que su traslado sea a solicitud del empleador, según la oficina del gobernador.

La nueva orden ejecutiva de Cuomo es retroactiva al jueves 25 de junio. Se aplica a cualquier persona que trabaje para una empresa en Nueva York, incluso si residen fuera del estado, destacó Pix11. AP Fuente: [ + ]

Archivado en:: INTERNACIONALES