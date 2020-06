PVUD rompe alianza con PRD y se va con PRM en apoyo a Luis Abinader

Santo Domingo.-El Partido Verde de la Unidad Democrática (PVUD) renunció este miércoles a su alianza de 26 años con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y en cambio anunció su apoyo a la candidatura del licenciado Luis Abinader a la Presidencia de la República, por el Partido Revolucionario Moderno y aliados.

La juramentación se llevó a cabo en el Comando Nacional de Campaña del candidato Abinader de la Avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, durante un masivo acto encabezado por el presidente del PRM, licenciado José Ignacio Paliza y el doctor Julio A. Altagracia G, presidente del PVUD, junto al doctor Franklin García Fermín, Vicepresidente Nacional del partido opositor y coordinador de los Movimientos de Apoyo por el Cambio.

Mediante un Manifiesto dirigido a la comunidad política nacional, el doctor Altagracia G, explicó al país los motivos por los que el PVUD decidió romper su alianza con el PRD, surgida en el Acuerdo de Santo Domingo hace 26 años, entre los cuales plantea que el licenciado Abinader ha presentado al país con absoluta claridad sus ideas y propuestas políticas para un Gobierno transparente, honesto y equilibrado.

“El 23 de enero del 1994, hace más de 26 años, el Partido de La Unidad Democrática, integró junto al Partido Revolucionario Dominicano, entre otras organizaciones políticas, la más extraordinaria expresión de alianza política que se registra en la historia partidaria de la República Dominicana, en lo que fue EL GRAN ACUERDO DE SANTO DOMINGO con el propósito de terminar la hegemonía de gobierno del PRSC”, planteó.

Dijo que desde los últimos meses del año pasado el país se ha desenvuelto en medio de un terremoto político y social sin precedentes, prohijado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por lo cual frente a ese cuadro, con un presente y futuro nada halagüeño, con unas elecciones generales en dos semanas, las cuales se presentan como las más complejas en la historia de la República Dominicana y a la que “debemos concurrir con profundos sentimientos patrióticos”, conscientes de que en ellas nos estamos jugando la democracia y la estabilidad política del país”, se hace necesario apoyar al licenciado Abinader a la Presidencia.

“Movidos por esas circunstancias especiales debidamente sopesadas por los hombres y mujeres del Partido Verde de la Unidad Democrática, PVUD, tomamos la decisión de colocarnos en el lado correcto. El del interés de la nación y sus ciudadanos. Tomar el camino que garantiza a los dominicanos y dominicanas una administración honesta y transparente, donde se preserve la democracia, la salud, la creación de nuevas oportunidades de empleos y negocios, con estabilidad social y económica. Lo hacemos consciente de que es imprescindible en estos momentos un CAMBIO DE RUMBO y que el CAMBIO que se requiere con urgencia, lo representa en estos momentos, el Licenciado Luis Abinader y su equipo político”, manifestó desde el doctor Altagracia desde el Comando Nacional de Campaña del candidato Abinader.

Presidente PRM

Durante el acto de firma de acuerdo, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, agradeció en nombre del candidato Luis Abinader el oportuno apoyo que recibido de una organización como el Partido Verde porque tiene un simbolismo histórico de gran significado para LA familia revolucionaria, con lo que significó el Acuerdo de Santo Domingo que iniciaron el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Fernando Álvarez Bogaert con el PRD y la Unidad Democrática (UD) de entonces.

El licenciado Paliza sostuvo que el PRM construye hoy una alternativa de cambio con hombres y mujeres de la sociedad dominicana con diferentes visiones y ópticas pero que “coincidimos fundamentalmente en un eje central: la necesidad de que en República Dominicana necesita un cambio”.

Sin embargo, sostuvo que esa necesidad de cambio no es un quítate tú para ponerme yo… no es la sustitución de un partido por otro, o de un partido por otro, consiste en cambiar la forma que vemos y planificamos el quehacer político desde el Estado.

“La visión de Luis Abinader es cambiar esa dinámica, cambiar la conversación que es establece sobre el escenario político nacional y hacer de la política una actividad nombre, transparente, cuyas instituciones sobre el cual se basa la política pueda reposar por sí sola y que el país pueda de una vez por todas caminar por senderos mucho más lógico que lo que hemos vivido hasta el momento”, proclamó el presidente del PRM.

Dijo que el PLD ha gobernado el país por 20 años, casi de manera ininterrumpida y los problemas estructurales siguen ahí, pendientes y sin que haya manera de que puedan ser resueltos, un país donde no hay servicio de agua potable permanente sus autoridades no pueden seguir gobernando.

Al acto de firma de acuerdo y juramentación de los militantes del PVUD, a cargo del presidente del PRM, licenciado Paliza, asistieron entre otros dirigentes el doctor García Fermín, coordinador general político de los Movimientos de Apoyo por el Cambio; la licenciada Doris Herrera, coordinadora general política adjunta el licenciado Elvys Duarte, coordinador de organización; mientras que por la dirigencia del Partido Verde asistieron Manuel Gutiérrez, Cinthia Acosta, Santiago Pérez, y Andrés Ceballos

-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES