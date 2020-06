Por pacha 20 hrs ago 1 minute Read ExPeledeistas pasan a respaldar a El Torito para senador en la provincia Monseñor Nouel sumándose al cambio.

Recibe respaldo de más de 50 oficiales generales, superiores y subalternos

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y fuerzas aliadas, Luis Abinader, alertó a un grupo de 54 oficiales generales, superiores y subalternos de las Fueras Armadas y la Policía Nacional ® que llegó el momento de dar un paso al frente para corregir el deterioro ético y la descomposición social que se verifica en el país.

“Todos palpamos el estado de inseguridad, el desorden y el irrespeto existente hoy en el país, ante lo que me he comprometido con nuestra sociedad, y reitero ante ustedes ahora, con el compromiso de producir el cambio hacia una patria en la que prevalezcan la honestidad, transparencia, el orden y la seguridad”, dijo Abinader al dirigirse en una exposición virtual a los oficiales que le dieron su “firme respaldo” para las elecciones del próximo 5 de julio.

El grupo de oficiales de ambos sexos acudieron a dar su respaldo a Abinader, al PRM y aliados en un acto celebrado en el Comando Nacional de Campaña, a los que se dirigió Abinader desde una pantalla gigante.

En la mesa directiva estuvieron los generales Manuel Ernesto Polanco Salvador, ex jefe de Estado mayor del Ejército Nacional, vicealmirante Héctor Antonio Lizardo Jorge, general piloto Jorge Rodríguez Almonte, y mayor general Yuri Ruiz Villalona, Gral Jacobo Fernández Ortega, Gral Domingo Reynoso Arias, contralmirante Valerio Rojas y de centenares de oficiales que vienen respaldando al candidato del PRM desde hace ya algún tiempo.

Informó que se encuentra en mejores condiciones de su estado de salud y que espera estar en los próximos días incorporándose a la campaña. Se excusó con los oficiales por no estar compartiendo el acto con ellos, debido al resposo que guarda en su casa.

Gestión y defensa del voto. Abinader pidió a los oficiales integrarse de manera activa a la gestión y defensa del voto, junto a sus familias, amigos y relacionados, a organizarse y prepararse para la victoria de las fuerzas del cambio.

Dijo que cada uno de los oficiales deben asumir tareas específicas en la conquista de los votos que consolidarán la victoria. “Nuestras encuestas de trabajo y otras que hacen empresarios nos informan de una clara victoria en primera vuelta, con más de 20 puntos porcentuales sobre el aspirante del continuismo,“ dijo.

Es importante consolidar este triunfo del pueblo, porque competimos con una cúpula que está dando muestras de desesperación, que está cometiendo múltiples errores y que habrá de entender, como el resto del país, que esta es la hora del Cambio y de que no hay fuerza humana que lo detenga, afirmó enfáticamente.

Dijo que la desesperación de los continuistas ser debe a que ya saben que serán derrotados por la oposición y que por eso inventan mil argumentos para no enfrentarse a la verdad de que el 16 de agosto, se van.



SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: POLITICA