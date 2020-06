Periodista Enrique Acevedo queda fuera de Univision.

Por Mandy Fridmann-el diario ny



El viernes en la noche, la última edición de Noticias Univision tuvo un gran ausente: Enrique Acevedo, a quien no se lo nombró ni siquiera para decir que estaba en una asignación o de vacaciones… ¿La razón? Está fuera de la cadena.



Sí, solo Patricia Janiot se presentó a dar las noticias sin su compañero de todos los días. Aunque el periodista aun no lo ha confirmado, pudimos saber por colegas que trabajan a diario con él en la cadena, que este viernes habría sido separado de noticias Univision.



¿Qué pasó? Son diferentes las versiones al respecto, una de ellas que estaba demasiado enfocado en CBS y habría dejado un poco descuidado su trabajo en Univision. Otra, la más fuerte de todas, que decidió no renovar contrato porque tiene una oferta mayor en Telemundo.



¿Qué haría en Telemundo? Según nuestra fuente estaría negociando con dicha cadena para regresar. Una de las propuestas sería incorporarse a ‘Un Nuevo Día’ en esta etapa de un morning show más noticioso, e incluso que sería la cara periodísticas de la cobertura de las próximas elecciones.



Nos comunicamos con Univision para confirmar la información, y esta fue la respuesta que recibimos de parte del departamento de noticias de la cadena: “No podemos comentar sobre este asunto en este momento”.



Ya tanto en la cuenta de Instagram, como en la de Twitter del periodista no figura como anchor o periodista de Univision, en cambio sí dice que es corresponsal de ’60 Minutos’ de CBS.



Del mismo modo, en la página digital de Univision noticias, solo está como presentadora Patricia, por lo que en el día de hoy fue quitada la foto y biografía de Acevedo.



Enrique Acevedo llegó a Univision en el 2012, precisamente de Telemundo en donde fue corresponsal y presentador. El periodista mexicano es considerado uno de los más creíbles, preparados y profesionales en el medio tanto en español, como en inglés. Sus innumerables coberturas e investigaciones lo ha hecho ganador de varios Emmys entre otros premios.

