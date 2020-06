Paliza denuncia video con reparto de lechones es campaña sucia

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), senador José Ignacio Paliza, afirmó que la difuBBCsión del video de un camión distribuyendo lechones no tiene que ver con la campaña de Luis Abinader y fuerzas aliadas, y es parte de la campaña sucia que vienen haciendo contra su partido y candidatos.

“Nuestra campaña no tiene vehículos rotulados así, tampoco practicamos políticas de esa naturaleza”, advirtió Paliza respondiendo a una denuncia formulada a través de un medio informativo. Paliza se expresó en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter. El video muestra a individuos que distribuyen lechones desde un camión que lleva una imagen con la figura de Luis Abinader y su marca el Cambio Va.

La campaña del PRM ha denunciado en otras ocasiones que en la desesperación de sus contrarios, convencidos de que tienen las elecciones congresuales y presidenciales perdidas en la primera vuelta, se dedican a realidad campaña sucia en las redes sociales a través de cuentas falsas desde las que difunden todo tipo de calumnias en contra de sus candidatos.

“Esa gente está apelando a cualquier recurso, creyendo que reducirán la amplia ventaja que les llevamos, no acaban de entender que llegó la hora del cambio y por más que brinquen y salten, se van”, advierte la campaña perremeísta.

