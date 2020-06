Mira otras «metidas de pata» del Ministro de Salud durante la pandemia

No es la primera vez que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, se contradice bajo este periodo de cuarentena por el COVID-19, a propósito de su rectificación luego de decir que no había recibido los donativos de pruebas rápidas por parte del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Durante una entrevista en el programa El Informe de la periodista Alicia Ortega, al ministro se le preguntó si había recibido las donaciones ofrecidas por Castillo, a lo que este respondió que “nosotros no las recibimos nunca”.

Tras preguntarle quien las estaba aplicando o donde se encontraban esas pruebas, Cárdenas dijo “yo no sé si ellos sometieron la marca porque ni siquiera la conozco”.

Sin embargo, el funcionario aclaró al día siguiente que las que no recibió fueron las del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por lo que procedió a disculparse con el candidato presidencial del PLD.

El 16 de abril, Sánchez Cárdenas tuvo que decir ante el país que hubo un malentendido entre él y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en torno a una eventual ampliación del toque de queda a 24 horas.

El ministro de Salud había recomendado en la mañana al presidente Danilo Medina y a la comisión de alto nivel, encabezada por Montalvo, que arreciaran las medidas de aislamiento social, de tal modo que las restricciones en horas de la noche fueran extendidas a las del día. Empero, en horas de la tarde, Montalvo descartó la sugerencia del ministro de Salud y dijo que el Gobierno no estaba contemplando ampliar el toque de queda a 24 horas.

El funcionario también había evidenciado contradicciones con Gonzalo Castillo sobre la cantidad de kits de pruebas para la detección del Covid-19 que supuestamente había entregado el candidato presidencial del PLD.

El 9 de abril, el ministro había mencionado las pruebas rápidas donadas por Castillo, diciendo que había recibido 4,000 kits de pruebas del aspirante presidencial.

“En pruebas rápidas recibimos cuatro mil de la empresa Helidosa, recibimos 50 pruebas de otra empresa, recibimos 70 pruebas de otra empresa, pruebas rápidas estoy hablando; más la donación del gobierno chino”, expuso el ministro, a pesar de que Castillo había declarado que entre el 31 de marzo y 7 de abril entregó al ministerio de Salud Pública 13,500 kits de pruebas de coronavirus.

El 4 de marzo, Sánchez Cárdenas y el Ministerio de Defensa tuvieron también posiciones contradictorias.

El ministro de Salud dijo que se estaba construyendo un área de aislamiento para pacientes con Covid en la base naval de Boca Chica.

Sin embargo, al día siguiente, el Ministerio de Defensa desmintió esa versión y aseguró que esa institución no contemplaba abrir en sus instalaciones en Boca Chica ningún centro de aislamiento.

Atención

Ese día atrajo la atención que en su habitual rueda de prensa el ministro de Salud usara mascarilla, pese a que en reiteradas ocasiones había recomendar a la población que no lo hiciera, a menos que presentara síntomas.

PeticiónRecientemente, el funcionario pidió al Poder Ejecutivo un decreto pidiendo la obligatoriedad en el uso de las mascarillas a la población.

