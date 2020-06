Milagros Germán enciende redes con comentario: ¨El que no sabe hablar, no sabe pensar.

No se trata de hablar bonito o feo. El que no sabe habe hablar, no sabe pensar. El que ignora la forma, seguramente ignora el fondo. La falta de capacidad al hablar revela falta de capacidad de entender, falta de información y ausencia de puntos de referencias.

La comunicadora Milagros Germán encendió las redes este fin de semana con un comentario via Twitter donde hacia referencia a las cualidades comunitivas, al referir ¨El que no sabe habe hablar, no sabe pensar. ¨, una lluvia de criticas no se hicieron esperar, la diva anunció la semana pasada que se entregaba en cuerpo y alma para hacer posible la elección de Luis Abinader en primera vuelta.

