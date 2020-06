Miguel Tejada dice que MLB nunca lo suspendió por usar sustancias prohibidas. La Gua Gua cuenta su lado de la historia

Por Gabriel Delgado Aguilar



El dominicano Miguel Tejada en algún momento fue uno de los mejores peloteros de todas las Grandes Ligas, e incluso ganó el MVP de la Liga Americana en 2002 con los Atléticos de Oakland. "La Guagua" era si duda uno de los grandes, pero su carrera rápido se vino a pique por las lesiones, problemas legales y sobre todo, queveres con las sustancias prohibidas.



Tejada fue mencionado en el infame Reporte Mitchell de 2007 cómo usuario de sustancias para mejorar el rendimiento, y hacia el final de su carrera en 2013, oficialmente Tejada fue suspendido por MLB por 105 juegos por usar anfetaminas. Extraoficialmente, el dominicano menciona a Noticias Ahora que nunca fue suspendido por usar sustancias prohibidas:



Mucha gente pensó que yo fui suspendido por usar esteroides. Yo no fui suspendido por usar esteroides, yo fui suspendido porque tenía un permiso de la MLB para usar un medicamento que venía usando desde hace mucho tiempo, pero el documento se venció y yo seguí usando el medicamento, y cuándo me hicieron la prueba yo salí positivo. Y por eso fue la suspensión, la suspensión no fue por usar esteroides, yo cómo siempre lo he dicho, yo nunca jugué con eso.



En el reporte Mitchell se menciona que Tejada recibió un cargamento de sustancias prohibidas con un valor de 1,500 dólares en 2005, además de que fue acusado de mentir al Congreso de Estados Unidos luego de tener una audiencia en relación a su conexión con Rafael Palmeiro, luego de que éste lo implicara en su operación de obtención y uso de esteroides, tras salir positivo el mismo Palmeiro también en 2005.

