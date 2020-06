MARLIN SEGUIRÁ PRESA / POSPONEN AUDIENCIA

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nue

Santo Domingo.- Otra vez, Marlín Martínez falló en su intento de salir de prisión mediante una acción de habeas corpus, con el cual busca que se le otorgue su libertad, al considerar que ya cumplió los dos años de cárcel que se le impuso por el ocultamiento del cadáver del adolescente embarazada Emely Peguero.



Este lunes, el Tribunal de Ejecución de la Pena de la provincia Duarte pretendía conocer la acción constitucional que interpuso la defensa de Marlín, sin embargo, el abogado de los padres de Emely (parte querellante) recusó a la jueza, por lo que ahora la audiencia queda paralizada.



El jurista José Martínez Hoepelman recusó a la jueza Arelis Camacho, por su supuesta parcialidad en el caso, y además debido a que participó del fondo del proceso cuando este estaba en primera instancia.



A esta recusación se adhirió Ministerio Público. Mientras los abogados de Marlín (parte accionante) se opusieron. La togada Ingrid Hidalgo solicitó que se rechace y aseguró que no se estableció ni existen los elementos que indiquen que la jueza está parcializada.



De su lado, la jueza Camacho, durante la audiencia virtual, rechazó la recusación, hecha en su contra y dijo que “no existe ningún interés personal en conocer este habeas corpus”.



