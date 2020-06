Los Yankees de Nueva York supuestamente también robaron señas en el 2017

El escándalo por el robo de señas que marcó a los Astros de Houston y que provocó la salida como dirigentes de los puertorriqueñosanunciado para dirigir a los Mets de Nueva York a partir de la temporada 2020 y, campeón con los Medias Rojas de Boston, también toca a los Yankees de Nueva York, según una publica albat.com.Se afirma que el comisionado de Grandes Ligas,envió una carta al combinado dedonde supuestamente le comunicaba su culpabilidad en el robo de seña en la temporada del 2017, al igual que el equipo deEl conocimiento de esa comunicación motivó que Carlos Correa, jugador de los Astros, respondiera como lo hizo Aaron Judge, cuando Houston fue involucrado en la trampa.El viernes se dio a conocer sobre una carta que elen la que supuestamente también los habían encontradoy robar señales de forma ilegal en 2017, al igual como lo hicieron los Astros durante esa misma temporada.Recibe en tu correo actualizaciones diarias sobre el Coronavirus.Mike Fiers, acusó a los Astros utilizar tecnología para robar señales de los pitchers rivales. Después de meses de investigación, MLB dictaminó la culpabilidadEl juez Jed S. Rakoff lleva el caso que involucra a los Yankees de Nueva York en el robo de señas en la temporada del 2017. (Fuente externa).Los Astros fueron con US$5 millones), además se les retiró el derecho de las primeras dos selecciones del Draft 2020 y 2021; no obstante. Fueron los campeones de una Serie Mundial que quedará marcada con un asterisco debido al cómo la ganaron.El escándalo en Houston se destapó cuando el ex serpentinero del conjunto,acusó a su ex equipo de haber utilizado un esquema sofisticado de tecnología para robar señales de los pitchers rivales.El equipo de los Yankees enfrenta el cuestionamiento por el robo de señas en la temporada del 2017. (Fuente externa)El equipo fue sancionado económicamente, además de la pérdida de las primeras dos rondas del Draft 2020 y 2021., juez de Distrito de los Estados Unidos, ordenó abrir la carta que MLB envió a los Yankees y“Lo relevante es que Rakoff acusa directamente al organismo de ocultar las trampas y robo de señales de los Bombarderos”, señala una fuente no identificada.Según la publicación, el juez federal señala que la Liga encontró evidencias de robo de señas de parte de los Yankees en el año 2017, sin embargo, MLB optó por encubrir la operación “supuestamente” para evitar dañar la reputación de la franquicia.Fuentes cercanas a Brandon Kuty de NJ.com, la carta se podrá revelar a partir del próximo viernes 19 de junio, hasta entonces, los Yankees tendrán la oportunidad de presentar una apelación de emergencia para obstaculizar el proceso, se dice que es probable que ejerzan ese derecho