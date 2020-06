Leonel Fernández pactará con Luis Abinader en segunda vuelta

Es un hecho, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo pactarán con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader en una eventual segunda vuelta presidencial, el 26 de julio.

Las condiciones adversas de la candidatura presidencial que ha librado el expresidente, está en una situación difícil faltando unos 33 días para las elecciones presidenciales y, se ve “imposible” avanzar para un segundo lugar.

Desde que la Junta Central Electoral hizo proclama de las elecciones en junio, Leonel Fernández no ha podido llegar un segundo lugar y la pandemia del coronavirus, sepultó sus posibilidades de poder clasificar a una segunda vuelta electoral.

Todos los escenarios están dado para la segunda vuelta electoral entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Tanto, el PRM como la Fuerza del Pueblo, ya tienen un acuerdo electoral, en lo municipal y congresual, para lo presidencial no será diferente.

El PLD lo sabe y ya no están contando con Fernández. Por su lado, el Gobierno moverá todas sus fichas en esta tres semanas de campaña para lograr que Gonzalo Castillo gane en primera vuelta, de eso no ocurrir, su apuesta es que quede en primer lugar en los resultados. En una segunda vuelta, aunque ustedes no lo crean, el parido oficialista ganará. Dinero hay demás y mucho temor.

@KelvinOrtizF

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES