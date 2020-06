Leonel Fernandez califica error extensión periodo de emergencia

Leonel

El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo doctor Leonel Fernandez calificó como un error histórico la aprobación en la cámara de diputado, la extensión por 17 días del estado de emergencia solicitado por el poder ejecutivo para contener espación del corona-virus.

Fernandez sostuvo que “estamos en la fase final de la campaña electoral que significa por encima todo de movimiento, libertad de contacto, libertad de expresión y prorrogar un estado de emergencia significa restricción de libertades, por consiguiente no ha sido lo mas apropiado”.

Descarto que la resolución que otorga 17 días mas al estado de excepción al gobierno procura proteger la salud del pueblo, sino que tiene un fin político electoral ” y eso fue un grave error que se aprobase, lamentablemente se hizo y ahora tenemos atravesar esta situación, pero una decisión desafortunada, yo creo no estuvimos a la altura de las circunstancia” considero.

Dijo que hay una contradicción en la postura del gobierno porque si se esta en la segunda fase de recuperación y de reinserción, no se compadece que se mantenga un estado de emergencia.

No obstante descarto que la prolongación del estado de excepción afecte las elecciones aunque considera que obliga a la oposición a competir en desventaja con el candidato oficialista ” vamos a las elecciones como quiera, lo que pasa es que vamos a las elecciones con libertades restringidas, una campana electoral es una expresión de la democracia que implica libertad, entonces lamentablemente, no hay condiciones de equidad entre los candidatos porque los activistas del partido oficialista salen hasta de noche, después del toque de queda hacer campana a distribuir comida y otros bienes con el dinero del pueblo y lo hacen con fines proselitistas”.

