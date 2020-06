Leonel descarta algún tipo de alianza con el PLD; dice que para él es innegociable lo que toca el honor, la dignidad y el decoro

Santo Domingo.-El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, aseguró que es escenario que contempla y maneja es que el partido que lidera pasará clasificado a la segunda vuelta en el próximo torneo electoral del 5 de julio.

El expresidente reiteró que el partido oficialista no podrá ganar en primera vuelta y que “todos los datos indican que en una segunda vuelta las bases peledeístas votarán por la Fuerza del Pueblo, porque el voto morado se recompone hacia la organización que dirige.

Al preguntarle si apoyaría al partido oficialista, Fernández dijo que no ve ningún escenario en el que pueda votar por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), descartando algún tipo de alianza y, recordando que en ese partido, una facción perdió el rumbo y se desvió.

Invitó a recordar que el fraude en las primarias corrompió el proceso, y que a pesar de todo eso, quedó demostrado que le ganó al Estado, al presidente de la República que se involucró, a los alcaldes, gobernadores y congresistas, sin tener recursos.

Recordó que en ese fraude solo hubo 26 mil votos de diferencia y, ante la pregunta de si creía en la Junta Central Electoral, señaló que quieren creer en el órgano electoral, pero siempre tuvo razón en los alegatos sobre el voto automatizado que no funcionó y quedó demostrado por la OEA en su informe con 21 fallas.

Ante la pregunta qué es innegociable para Fernández, señaló que “siempre será todo lo que toque el honor, el decoro y la dignidad”.

Sobre el tema ideológico, se definió como parte del movimiento progresista que cree primero en la democracia, la soberanía popular, en el rol del estado para establecer niveles de competencia entre los sectores y en un estado social de derecho.

“Yo me defino como lo de siempre, creo en los valores del progresismo a nivel internacional”, precisó Fernández.

En lo concerniente a educación, Fernández apuntó que los sistemas de evaluación han indicado que el país ha fracasado en lectura compresiva, matemáticas y ciencias, por lo que propone que para contrarrestar esto es necesaria una biblioteca escolar, en cada escuela, digital y física.

Dijo que el sistema educativo debe entrar en la revolución de los idiomas, las ciencias, las artes, para la transformación en calidad que requiere el constante aprendizaje de los docentes.

Reiteró su rechazo a que se extienda una quinta prórroga para ampliar el estado de emergencia, al considerar que no es necesario porque ya hay una reapertura económica.

Denunció que el gobierno se está aprovechando de la crisis y que al solicitar el estado de emergencia lo hace para aprovecharse de la situación y hacer campaña para intentar posicionar un candidato sin condiciones.

“El gobierno se aprovecha que después del toque de queda y sus activistas salen a hacer campaña, la oposición no puede. Yo pienso que ya estamos a menos de un mes de la elecciones, hemos dicho lo difícil que ha sido esta campaña electoral… entonces, qué es lo que se pretende, que lleguemos a las elecciones…pienso que eso debe cesar en estos momentos”, afirmó.

Candidato oficialista no tiene condiciones

Fernández, señaló que el candidato al que han pretendido potenciar utilizando la crisis y queriendo ampliar el estado de emergencia, carece de condiciones para dirigir el país, porque no argumenta ideas ni responde sobre temas sociales.

“Ustedes lo invitan aquí y no viene. Ustedes le preguntan sobre salud, sobre educación y no tiene opinión sobre nada”, dijo Fernández, quien precisó que no importa todo el volumen que se esté utilizando, ya que en el candidato oficialista no hay sustancia “y eso le impide avanzar en el apoyo popular”.

Reveló que en cinco años que compartieron en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el candidato presidencial oficialista nunca levantó la mano para opinar en nada y que este tipo de personas resulta peligrosa para dirigir un país.

Sobre si hay ventajas en ser un candidato expresidente, manifestó que el progreso siempre es un proceso inconcluso y piensa que hay tareas inconclusas.

“Por ejemplo, en el caso institucional ha habido un retroceso, eso no puedo obviarlo”, dijo Fernández, quien añadió que toda gestión de gobierno es una cuenta de luces y sombras y que al final, lo que hay es que medir que pesa más, si las luces o las sombras.

Fernández fue entrevistado en el espacio Decisión 2020 por los periodistas Héctor Marte, Katherine Hernández y Nelson Rodríguez.

