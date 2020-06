La oposición iría a las calles si el oficialismo viola el toque de queda

Los partidos de oposición saldrían a hacer campaña en violación del toque de queda si lo mismo hace el candidato oficialista Gonzalo Castillo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Una fuente ligada a partidos opositores dijo a DiarioDigitalRD que se han hecho los contactos con todas las organizaciones de la oposición a los fines de actuar en común.

Este miercoles, la Cámara de Diputados conoce una nueva solicitud del Poder Ejecutivo de que sea prorrogado el estado de emergencia a fin de enfrentar los estragos del COVID-19, la que tiene la oposición del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo, Partido Reformistas Social Cristiano y otros.

“Responderemos haciendo campaña si lo hace el candidato Gonzalo Castillo y el PLD, pues el plan del Gobierno al parecer es prolongar el estado de emergencia para maniatar la oposición en la recta final de la campaña”, dijo la fuente.

La oposición ha denunciado insistentemente que mientras ellos cumplen con el toque de queda, el partido oficialista y sus candidatos lo aprovechan para hacer campaña sin que la Policía Nacional se lo impida.

“Iremos a las calles y el oficialismo va, es la decisión” dijo.

Este miércoles el candidato a Senador del Distrito Nacional por la Fuerza del pueblo, el Partido Reformista y un bloque de partidos, Vinicio Castillo Semán, advirtió al Gobierno que “la población no respetará una prórroga de toque de queda hasta las elecciones del 5 de Julio, por lo que se puede producir una desobediencia civil generalizada por parte de la población”.

“Estamos a 25 días de unas elecciones presidenciales y congresionales, por lo que resulta insólito que el gobierno pretenda restringir las actividades y reuniones políticas hasta las 7 de la noche de lunes a sábado y hasta las 5 de la tarde los domingos.” expresó

Dijo que si el Gobierno logra imponer la prórroga hoy en el Congreso, se producirá una desobediencia de la población y de todos los candidatos opositores, que no vamos a permitir que el Presidente Medina en sus últimos días de poder intente imponerse con un plan autoritario”, expresó el también dirigente de la FNP y ex diputado.

“El Presidente Medina quiere prolongar el estado de toque de queda maniatando los movimientos normales de todos los candidatos al final de una campaña política, mientras el gobierno y los candidatos oficialistas hacen política con recursos del Estado en las noches, sin que nadie se lo impida. Hago un llamado a todos los candidatos opositores para que respondamos en bloque a lo que sería una provocación antidemocrática y no nos dejemos intimidar por personeros del oficialismo y su moribundo gobierno. Si compran legisladores de la oposición hoy e imponen la prórroga es más que seguro que el pueblo no aceptará, lo que sería un zarpazo contra la democracia dominicana”, concluyó Castillo Semán.