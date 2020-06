La acción de El Pachá trajo reacción en Tony Dandrades. Se la devuelve por el center fielder lo tilda de ignorante. Ver vídeo

El dominicano Tony Dandrades no se había referido al tema, más que en bromas, pero la mañana del viernes lo hizo de manera contundente, dejando claro su parecer sobre lo sucedido la semana pasada en “El Show del Mediodía” cuando en medio de un homenaje Frederick Martínez (E Pachá) lo insultó.



Dandrades tildó de ignorante a El Pachá al relatar lo sucedido en una entrevista con la presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinoza en el segmento “Break de las 7”, en donde abordaba el tema del racismo.



El periodista de Univisión relató los diferentes momentos cuando ha sido víctima del racismo. “Hace poco en programa de televisión en vivo, se me calificó de que yo seguía en Univisión, por tanto tiempo, porque era negro y en Univisión llenaban una cuota. Un ignorante tuvo la barbaridad y eso es racismo también”, explicó Dandrades quien calificó el comentario de racista, además, aclaró que está en la cadena Univisión porque tiene talento y hace bien su trabajo.



Martínez, quien se disculpó por sus ofensas y hasta una demanda tiene en contra de Univisión, acusó a Dandrades no saber hacer su trabajo y de estar en Univisión porque la empresa debía llenar una cuota con la raza de color. El conflicto entre los comunicadores nace luego de las críticas que el periodista ha hecho a la televisión dominicana



Sobre el racismo Tony Dandrades relató que cuando se casó con su esposa Amy Rose, quien es blanca y norteamericana, lo tildaron de querer arreglar la raza, también contó que hace muchos años no le permitieron entrar a algún club nocturno alegando que se reservaban el derecho de entrada o había una fiesta privada.



El periodista recordó que la semana entrante estará cumpliendo años y aún se pregunta por qué existe el racismo en el mundo.

Fuente listin diario

