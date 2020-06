Joven dice que se graduó como Magna Cum Laude y trabaja en una banca

Mao.- Es común en nuestro país escuchar la historia de cientos de jóvenes que con mucho sacrificio logran cubrir sus estudios universitarios, y cuando completan su carrera se les hace casi imposible conseguir empleo.

En esta oportunidad nos llega el caso de una joven, la cual dice haberse graduado de educación con honores, y actualmente ha tenido que irse a una banca de lotería. La joven ha colgado un vídeo en las redes sociales con el siguiente mensaje:

“Sí, después de 4 años de universidad pasando trabajo para pagar mis estudios y que a pesar de todo logre graduarme como Magna Cum Laude, Lic. En Educ. Mención Matemática y Física, trabajando en una Banca.

En este país no importan tus conocimientos, sino la cuña política que tengas, yo quiero que un buen profesional sea valorado. No me avergüenzo de trabajar aquí, no estoy pidiendo ni robando y sólo trato de sobrevivir en esté gobierno.

