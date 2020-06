Guillermo Moreno: No es cambio de gobierno sino del actual régimen injusto y corrupto

Santo Domingo.- El candidato presidencial de Alianza País (ALPAIS), Dr. Guillermo Moreno, en una alocución nacional este miércoles, manifestó que es el único de los candidatos presidenciales que puede realmente enderezar el rumbo torcido impuesto al país durante décadas por negociantes de la política, porque, conforme afirmó, no tiene compromisos con el pasado, ni es financiado por grupos oligárquicos, ni por corruptos ni por el narcotráfico.

“He trazado una clara línea divisoria con mis adversarios electorales que responden a las corrientes neoliberales y que han hecho del Estado un juguete en poder de élites oligárquicas y han convertido los derechos económicos y sociales de la población en mercancías y en fuente de privilegios e injusticias” indicó Guillermo Moreno durante su alocución.

En un discurso transmitido por televisión nacional, y que puede verse también en el canal de YouTube AlianzaPaisRD, Moreno desglosó los compromisos y propuestas que piensa desarrollar de ser electo presidente de la República este próximo 5 de julio cuando se celebraran elecciones generales en el país, planteando la necesidad de un nuevo orden democrático para institucionalizar el país, acabar con la corrupción, detener la impunidad, proteger el medio ambiente, desarrollo económico, migración, vivienda y salud pública, entre otro temas.

Manifestó que la ciudadanía tiene la oportunidad de producir un giro político, económico y social para enderezar el rumbo torcido impuesto al país durante décadas por los que considero son negociantes de la política.

Citó el caso de Odebrecht como muestra de la falta de respeto a la ley e institucionalidad, reseñando cómo la conocida empresa delinquió durante 14 años con sobornos y sobrevaluaciones de obras públicas, terminó eximida de responsabilidad penal, y agregó “sus principales responsables en el país no fueron incluidos en el expediente ni llevados a la justicia y para colmo esa empresa aún sigue operando en territorio nacional”.

Archivado en:: POLITICA