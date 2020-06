Faride Raful: El PLD no encuentra diferencias entre lo que es el Partido y el Estado

Santo Domingo.-La diputada y candidata a senadora del Partido Revolucionario Moderno, Faride Raful, manifestó que el Partido de la Liberación Dominicana no encuentra diferencias entre lo que es el Partido y el Estado dominicano.

A través de su cuenta de Twitter, Raful cuestionó la forma del PLD por pensar que su organización es lo mismo que la nación.

“El problemas es que hace tiempo, el PLD no encuentra diferencias entre lo que es el Partido y el Estado Dominicano. Han llegado a pensar que son lo mismo y NO es así”, publicó Raful.



Se recuerda, la semana pasada Raful recibió el apoyo del exalcalde del Distrito Nacional, David Collado.

