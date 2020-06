ExPeledeistas pasan a respaldar a El Torito para senador en la provincia Monseñor Nouel sumándose al cambio.

Por José Zabala Bonao- Decenas de expeledistas se sumaron al gobierno del cambio encabezado por Luis Abinader como presidente y dando un respaldo total a Héctor Acosta “El Torito” como senador de la provincia Monseñor Nouel en las próximas elecciones del 5 de julio 2020. Los exmilitantes del PLD de diferentes sectores de la comunidad, dieron el paso del cambio para respaldar a Luis Abinader candidato presidencial del principal partido de oposición del país como lo es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), molesto por la falta de oportunidades, la falta de justicia social, corrupción y la impunidad. El Torito juramento personalmente a los expeledeistas y dijo lo siguiente: Cuántas veces he dicho estas palabras? Necesitamos un cambio! No más dictadura en Monseñor Nouel ni en el país. Es hora de alzar la voz, yo representaré la provincia, pero será una gestión de todos. Vamos a sacar a este gobierno malvado del poder el próximo 5 de julio. Seguimos sumando, donde haremos una gestión con Transparencia, Honestidad, Honor y Trabajo. Seré el senador de todos”, dijo El Torito. En un mensaje muy emotivo a todos los presentes El Torito dijo: “Luis Abinader, somos más y el pueblo está con nosotros. Que queremos justicia, transparencia e integridad y en su gobierno lo vamos a tener y es por eso, que El Cambio Va y Unidos somos Más”, finalizó diciendo El Torito. “Vamos apoyar al PRM encabezando la boleta Luis Abinader. En Bonao El Torito será el próximo senador y estamos comprometidos con El. Estaremos trabajando día y noche a favor de Luis Abinader y El Torito. Queremos un cambio y esta es nuestra oportunidad. Hoy estamos muchas personas de todos los extractos sociales que nos estamos juramentando porque creemos en Luis y El Torito. Fuimos muy maltratados en el PLD y el pueblo está sufriendo mucho con este gobierno desgatado que nos sigue maltratando y llevando al país al deterioro total. Con Abinader presidente y El Torito en el senado lo vamos a salvar”, dijo María Polanco en representación de los Ex Peledeistas que pasaron al PRM en Bonao. Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES