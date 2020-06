Estudio ADP revela serias limitaciones en áreas de higienización de escuelas públicas

La Investigación otras deficiencias que interfieren en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El Pregonero, Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) presentó este miércoles el mas reciente estudio, realizado desde su Observatorio Educativo, en el que se refleja la situación en el que en la actualidad se encuentran los Centros Educativos y en el que aborda algunos tópicos neurálgicos en el marco de la Pandemia del COVID-19.

El principal descubrimiento en el contexto actual de la pandemia de la investigación realizada por la ADP, observa que en el 57% de los baños de las escuelas públicas evaluadas hay una falta recurrente de productos de higiene personal como jabón y papel en los baños. De igual manera, aunque en menor magnitud, no son suficientes los detergentes para la limpieza general de los centros educativos y que el 30% de las escuelas públicas de la República Dominicana, presenta un grave problema al momento de recibir el agua corriente.

Así mismo, uno de cada tres centros educativos consultados no tiene suficientes baños, o estos están en estado deficiente y el 30% de centros carecen de inodoros y lavamanos suficientes o los que tienen están en estado deficiente.

Otro hallazgo alarmante del estudio, ante la presencia del COVID19, es que solo el 23% de los centros educativos del país, recibe agua corriente diariamente. Una importante proporción de estos centros educativos expresó nunca o que casi nunca hay agua en las llaves de los baños, la cocina y el área de limpieza.

El estudio, revela además la existencia de deficiencias por cubrir en materia docente. El sistema educativo muestra una escasez de profesores, en distintas áreas académicas, sobretodo en preescolar, primaria, lenguas extranjera, Artes y TICS, que entre las 300 escuelas evaluadas hacen falta un total de 1,847 maestros.

A pesar de ser un componente esencial de la política de Jornada Escolar Extendida, correspondiente al 10% de la carga curricular escolar, el 96% de las escuelas públicas afirmó no contar con talleristas, a marzo del 2020, esto equivale a 158 horas de clases perdidas al año.

Más del 21% de las escuelas de Jornada Escolar Extendida mantiene un promedio de estudiantes, por encima de lo que recomienda el currículo. De igual forma opera el 33% de los centros de Jornada Escolar regular. Así mismo el 55% de los centros educativos opera con, por lo menos, un aula improvisada.

En lo que tiene que ver con los espacios de aprendizaje, este estudio evidencia que el 43% de los centros educativos todavía no tiene biblioteca; el 66% de las escuelas no tiene laboratorio de cómputos; mientras que el 84% de los centros no tiene laboratorio de ciencias y un 28% de estos, no tiene cancha deportiva.

Con relación a los recursos para el aprendizaje, al finalizar la primera semana de marzo, menos del 2% de los estudiantes había recibido todos sus libros, actualizados con el contenido del nuevo currículo.

Algo tanto preocupante como lo anterior, es que, a esta fecha, el 63% de los centros educativos no cuentan con salón de profesores, para planificar, revisar trabajos, reunirse o recibir formación.

A la fecha de presentación de este estudio, el déficit de personal docente asciende, en promedio, a 6 maestros/as por escuela. Esta falta de docentes se acentúa en el nivel inicial, el nivel primario y en las áreas de lenguas extranjeras, informática y artes.

El 22% de los docentes encuestados opina que el mobiliario de las aulas es deficiente o insuficiente. En tal sentido, el 32% de las aulas no tiene abanico, mientras que más del 30% de los enchufes y bombillos de las aulas no funcionan correctamente.

El estudio fue realizado con el objetivo de recolectar información, a través del Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública (SATEP), sobre el desempeño de los principales factores que inciden en el logro de los objetivos del sistema escolar público dominicano, con el fin de informar la toma de decisiones del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP.

El levantamiento de la información fue realizado con unos 300 delegados calificados (docentes previamente entrenados en levantamiento de indicadores educativos), pertenecientes a igual número de centros educativos. Distribuidos en casi toda la geografía nacional.

