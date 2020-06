Encuesta Greenberg-Diario Libre : Abinader gana la guerra de la percepción y Gonzalo no logra avanzar lo suficiente

El gran obstáculo para el avance del PLD y su candidato es la división surgida de las primarias, lo que lo limita aún más si hubiese segunda vuelta

En las últimas semanas antes de las elecciones, las opiniones hacia Abinader son en su mayoría positivas y mejoran.

Según la nueva encuesta GQR-Bully Pulpit Interactive-Diario Libre, el 54% se siente favorable a Abinader, mientras que solo el 24% se siente desfavorable. En comparación, solo el 33% se siente favorable a Castillo, 12 puntos más desde febrero, mientras que el 49% se siente desfavorable. Mientras tanto, el 27% se siente favorable a Fernández y el 46% se siente desfavorable. [Figura 6]

Incluso durante la pandemia, Abinader está haciendo un mejor trabajo para llegar a los votantes. Entre aquellos que lo han visto o escuchado recientemente, el 70% dice que lo que han visto los hace sentir más favorables hacia él. Entre los que han visto o escuchado de Castillo en las últimas semanas, el 59% dice que lo que han visto los hace sentir más favorables; y más de un tercio, 38%, dicen que se sienten menos favorables hacia el candidato del PLD. Leonel Fernández está llegando a menos votantes, y entre los que lo han visto o escuchado recientemente, solo el 48% se siente más favorable, y el 46% se siente menos favorable. [Figura 7]

"En muchos países del mundo, hemos visto un mayor apoyo a los titulares durante la pandemia, ya que pueden mostrar los pasos que están tomando para luchar contra COVID-19, mientras que los candidatos de la oposición luchan por llamar la atención. Pero el deseo de cambiar al PLD es demasiado grande. Como resultado, Abinader podría ser el primer líder del mundo en destronar a un partido en el poder desde que comenzó la pandemia", dice Brian Paler, codirector de la encuesta.

El PLD no pudo superar la división que surgió de las primarias del partido en octubre del año pasado. Dada una lista de razones para no votar por Castillo, la mayoría de los votantes de Fernández dicen que es porque él robó las primarias del PLD. Y de hecho, entre los que votaron por el presidente Medina en 2016, el 34% dice que ahora votaría por Abinader en la primera ronda. Y no hay indicios de que los votantes de Fernández se unan en torno a Castillo si hubiera una segunda vuelta: en una segunda vuelta, el 55% de los votantes de Fernández respaldaría a Abinader; solo el 38% votaría por Castillo.

Gonzalo, sin embargo, ha sido capaz de mostrarse trabajando para los pobres. Más dicen que Castillo haría un mejor trabajo ayudando a los pobres que Abinader por un margen de 42-41%, y la participación que dice que Castillo haría un mejor trabajo ayudando a los pobres ha crecido en 23 impresionantes puntos desde febrero.

Castillo ha podido capitalizar las fortalezas de Medina en educación y gasto social, y supera su voto allí. Para muchos, continuar el compromiso del presidente de gastar en educación y salud es la razón principal de los votantes para apoyar a Castillo