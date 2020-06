El Papa sobre COVID-19: «Sean cuidadoso, no canten victoria»

Por EFE.

CIUDAD DEL VATICANO. — El papa Francisco aconsejó a las personas en los países donde están levantando las cuarentenas que sigan las reglas de las autoridades para contener a la enfermedad COVID-19.

“Sean cuidadosos, no canten victoria, no canten victoria demasiado pronto”, dijo el domingo.

La relajación gradual de las reglas de confinamiento en Italia ahora permite al público reunirse en la Plaza de San Pedro los domingos para la bendición del papa al mediodía y, desde el balcón de su ventana, Francisco estaba claramente encantado de ver a varios cientos de personas congregadas en la explanada de pie y tratando de mantenerse a salvo, ya fuera solos o entre familias.

“Sigan las reglas, son reglas que nos ayudan a evitar que el virus avance nuevamente”, dijo el pontífice a los fieles. “Gracias a Dios, estamos saliendo lentamente de la pandemia de coronavirus”, agregó.

El pontífice de origen argentino también expresó su consternación porque el virus todavía está cobrando muchas vidas, especialmente en América Latina.

Al dar su mensaje hacia la gente de la plaza, no mencionó ningún país, pero hace un par de días dijo que una persona contagiada de coronavirus moría cada minuto.



