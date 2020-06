El mentiroso cae por su propia mentira;Ministro de Salud Pública niega recibió pruebas rápidas para detectar Covid-19 por Gonzalo

Santo Domingo.- El ministro de Salud Pública, Rafael Cárdenas Sánchez negó que haya recibido pruebas rápidas para detectar Covid-19 traída desde China por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo.

“Nosotros no la recibimos, nunca la recibimos, yo no sé si ellos sometieron la marca, porque ni siquiera la conozco. Hay algunas marcas que fueron aprobadas”, dijo Sánchez al ser entrevistado en el Informe con Alicia Ortega, que también cuestionado de que el Estado no ha comprando pruebas para detener el Covid-19, a lo que aclaró que le han sido donadas.