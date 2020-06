El ex presidente Fernández pide no politizar un tema tan serio como la salud del pueblo

SAN PEDRO DE MACORIS, RD.- El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) y partidos aliados, Leonel Fernández, planteó este miércoles que un tema tan serio como el de la salud del pueblo dominicano no se puede politizar, a lo que sugiere una conciliación entre la preservación de la salud y la reapertura económica en el país.

Fernández calificó de contradictorio el que no se produzca la tercera etapa de la desescalada y al mismo tiempo se tenga previsto la apertura de los vuelos internacionales para el primero de julio.

El ex mandatario dijo que ese proceso de reapertura de la economía dominicana debe de hacerse de manera cautelosa, gradual e inteligente para salir adelante y superar la actual crisis sanitaria y económica que afecta la República Dominicana.

Al realizar un recorrido por cinco provincias de la región este, el líder de la Fuerza del Pueblo envió un mensaje de aliento a la población dominicana, por lo que entiende que el país saldrá fortalecido de la presente situación que enfrenta.

“Estoy consciente que estamos en una profunda crisis, que es complicada, pero que tengan fe, que la República Dominicana siempre sale más fortalecida de todas las crisis que ha tenido”, puntualizó el expresidente.

Tras su paso por San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana y algunos de sus municipios, Fernández resaltó el entusiasmo y el sentimiento emocional de los miles de seguidores y simpatizantes que le acompañaron en el trayecto.

“Hacía falta en la campaña esta posibilidad de poder estar en contacto físico y directo con la gente, porque si no, no es campaña electoral, como lo estamos haciendo. Estamos empezando a sentir efusivamente ese contenido emocional que debe tener toda campaña electoral”, dijo.

Durante el recorrido por las referidas localidades, el ex presidente de la República juramentó a miles de exdirigentes del PLD y otras organizaciones políticas, quienes evidenciaban su interés de convertir a Fernández en el nuevo mandatario de la nación.

La gran cantidad de personas con sus respectivas mascarillas para prevención ante el coronavirus, tiñeron las calles de verdes y de otros colores de partidos aliados.

En adición a las multitudinarias juramentaciones, el exmandatario dejó inaugurado tres locales de la Fuerza del Pueblo, los cuales convierten a la recién creada organización como la de mayor presencia a nivel nacional, con casi 400.

De acuerdo a estadísticas obtenidas, la Fuerza del Pueblo es la única organización política en la historia dominicana, que tiene tantos locales en país, con tan solo ocho meses de haberse creado.



