El Alfa revela rechazó RD$20 millones para apoyar candidato PRM o PLD

Santo Domingo.- El exponente urbano El Alfa afirmó que los dos principales partidos políticos dominicanos le ofrecieron las sumas de hasta 20 millones de pesos para conseguir su apoyo de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio.

Emanuel Herrera, su nombre real, sostuvo que la propuesta se la han formulado del Partido Revolucionario Moderno, (PRM) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«Ambos me han ofrecido más de 20 millones de pesos para decir que estoy con ellos, pero los rechacé porque mi necesidad hoy en día no es el dinero”, expresó el responsable de Banda de Camión durante una entrevista en el espacio virtual «Música Barrial».



Luego agregó: “Hoy en día mi necesidad no es el dinero, y yo no quiero enriquecerme yo, y que los pobres se hagan más pobres. Y yo dije que no que no voy hacer campaña, no voy hacer política porque a la hora en punto que yo vaya hacer una campaña política, es por un síndico que yo tenga en el corazón, que vaya a ayudar a los pobres de verdad”.