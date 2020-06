Doctor Norman Ferreira sufre isquemia cerebral, se recupera en clínica de Santiago

Mao.- El doctor Norman Ferreira se encuentra en franca recuperación luego de sufrir un grave problema de salud que le afectó la llegada de sangre al cerebro produciéndole una isquemia cerebral (Derrame), pero recupera en una clínica de la ciudad de Santiago.

El reconocido pediatra y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad, padeció el evento cerebro vascular hace unos días, pero gracia a Dios ya está en franca recuperación, por lo que se le podría dar de alta en las próximas horas.

¿QUÉ ES LA ISQUEMIA Y QUE LA PRODUCE?

La isquemia cerebral es un problema de salud grave que afecta a la llegada de sangre al cerebro. También se conoce como ictus o embolia cerebral. Vendría a ser lo mismo que un infarto pero cuando este tiene lugar en el cerebro.

Suele suceder de forma repentina pero hay situaciones que pueden actuar como factores desencadenantes cómo son: la presión alta, el colesterol, la obesidad, fumar o el estrés.

La isquemia cerebral se produce cuando el flujo sanguíneo de una determinada zona del cerebro es insuficiente. Al no llegar bastante sangre, las células nerviosas de esa zona se ven privadas de oxígeno y nutrientes, por lo que no funcionan de forma correcta. Si el flujo de sangre no se recupera inmediatamente, las células de la zona afectada empiezan a morir, y esto provoca lesiones y daños que pueden dejar secuelas.









