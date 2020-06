Conozca las reales andanzas criminales de La Soga y su Escuadrón de la Muerte, surgido en el 2000

El denominado “Escuadrón de la Muerte” que dirigía el malogrado exteniente Fernando de Los Santos, mejor conocido como La Soga, surgió a principios del año 2000 y operaba en la sombra a lo interno de la Policía Nacional en Santiago.

Se le atribuye más de 35 ejecuciones extrajudiciales de individuos a que señalaban como delincuentes.

La Soga, lideraba el cuarteto que integraban los entonces agentes conocidos como “Los Duros”. Estos son: Peniche, Peña y Cabrerita, de acuerdo a informaciones ofrecidas por el camarógrafo y periodista Federico Basilio, quien daba seguimiento diariamente a las andanzas de este grupo, dando cobertura noticiosa para el programa “Siguiendo La Noticia”, de gran popularidad en Santiago para esa época.

Basilio cuenta que el “Escuadrón” se movía por las calles de Santiago detrás de sus objetivos, en un carro Honda Accord, color rojo vino y con los vidrios ahumados.

“Debo de tener decenas de vídeos de asesinatos y operativos que realizó este grupo”, el foto-reportero de vieja data.

Cuenta que, por más de ocho días, el malogrado exteniente policial, se ocultó detrás de un montón de basura, vigilando a un individuo llamado “Mocanito” y tras ubicarlo en una casita de yagua, ahí mismo lo ejecutó.

También recuerda que en el sector El Ingenio, agentes policiales rodearon a unos presuntos delincuentes y solo fue necesario la llegada del “Escuadrón de la Muerte” para acribillarlos a tiros.

“Esa casa tenía que tener más de 500 tiros. Yo grabé unas imágenes que se hicieron famosas, donde La Soga, Peniche y los otros trajeron a los tipos muertos, colgando y agarrados por pantalones y suéter y lo tiraron detrás de la camioneta de la Policía. Esas imágenes fueron famosas porque evidenciaban la forma en ellos operaban”, recuerda Basilio.

Dijo que también en el sector de Los Cerros, otro individuo de nombre Chichí Lindo, parece que estaba sonando mucho de manera negativa y La Soga le advirtió, en varas ocasiones: que si lo veía en la calle, sería su final.

“Chichí Lindo salió al colmado, con su niña en brazos y aun así lo mato. Después echó el cadáver en el baúl del carro y lo paseo por todo el sector con música a todo volumen”.

Basilio recuerda que La Soga acostumbraba a que, cuando buscaba a uno de sus objetivos, ir a las casas de sus padres y decirle que su hijo debía esperarlo al día siguiente en la casa y entregase o de lo contrario, ya sabían cuál era su final.

El comunicador explicó a N Digital que La Soga hizo historia durante el cuatrienio del expresidente Hipólito Mejía, y andaba todos los días en redadas.

Basilio cuenta que en una ocasión, salvó a un amigo suyo llamado Ronny, quien fue apresado por La Soga, en una de sus redadas, pero como pudo comunicarse con él, entonces medió para que lo “chanceara”, bajo la advertencia de que no se volverá a parar en la esquina de donde se lo llevó.

“En una ocasión, En Los Cerros; ellos andaban detrás de un ladronzuelo, que tenía en zozobra a la comunidad, pero no tenía lugar donde dormir, y como siempre andábamos detrás de La Soga; en un corre, corre, en un callejón…La Soga y yo chocamos la cámara y la pistola y me amenazó: que estaba cansado de mí y que en el próximo encuentro me iba a dar lo tuyo”, cuenta uno de los episodios del grupo.

En opinión de Basilio, el “Escuadrón e la Muerte”, surge en la década de los 2000 como una forma de bajar los altos niveles de delincuencia callejera en Santiago, robos, crímenes y atracos.

Opera bajo el mando de La Soga, al margen de la ley y bajo su propio código.

