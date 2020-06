Colegio Médico en Valverde decide no iniciar consultas en hospital de Esperanza por no haber condiciones

El Colegio Médico Dominicano, filial Valverde, aprobó ayer en una asamblea intrahospitalaria, no iniciar las consultas externas en el hospital municipal de Esperanza.



Juan Carlos Santos, presidente del gremio, dijo que se aprobó a unanimidad no iniciar las consultas hasta tanto los consultorios sean habilitados para tales fines.

Recordó que el hospital municipal de Esperanza tiene más de cinco años que fue intervenido para remozamiento y hasta la fecha sigue sin terminar. Por José Luis Fernández Fuente: [ + ]

Archivado en:: VALVERDE