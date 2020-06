Coalición Democrática dice Danilo Medina admitió que utilizó políticamente la pandemia de Covid-19

El Pregonero, Santo Domingo.- La Coalición Democrática por el Cambio, integrada por siete partidos, dijo que el presidente Danilo Medina admitió que utilizó políticamente la pandemia del coronavirus.

A través de un comunicado, apelaron al presidente Danilo Medina para que siquiera en esta última semana antes de las elecciones presidenciales y congresuales actúe como estadista y primer magistrado de la nación, y no como activista partidario.

La Coalición Democrática por el Cambio, integrada por siete partidos, encabezados por el Partido Revolucionario Moderno y que postula a Luis Abinader como candidato presidencial, desea apelar al presidente Danilo Medina para que siquiera en esta última semana antes de las elecciones presidenciales y congresuales actúe como estadista y primer magistrado de la nación, y no como activista partidario.

Consideramos que el licenciado Danilo Medina tiene aún la oportunidad de concluir su gestión gubernamental de ocho años como presidente de todos los dominicanos y dominicanas y no como gerente de los candidatos de su partido.

Entendemos de extrema gravedad que el mandatario persista en utilizar la trágica pandemia del Covid-19, que ya ha cobrado al menos de 726 vidas para perseguir ventajas políticas, como quedó implícito en su discurso del jueves ante el Comité Central de su partido, cuando se extrañó de que su candidato presidencial no haya avanzado en las preferencias electorales, considerando que todo lo que han hecho después de las elecciones municipales de marzo, cuando comenzó la emergencia nacional, debió haberles beneficiado.

También erró el presidente al asegurar que de cualquier forma van a ganar las elecciones, tras considerar que todas las encuestas que dicen lo contrario, forman parte de una confabulación o conspiración de firmas encuestadoras, medios de comunicación y empresarios que las han auspiciado.

Es obvio que el gobierno ha manipulado todo para tratar de colocar sus candidatos, pero la sociedad es más inteligente de lo que se pretende y ha reaccionado indignada, sobre todo al comprobar que se desperdiciaron tres meses de emergencia, sin lograr contener la expansión del coronavirus.

Los contagios aumentan cada día porque durante el largo período de la cuarentena no se hicieron a tiempo las pruebas que eran imprescindibles para detectar los contagiados, aislarlos e impedir la expansión.

Ahora, en vez de reconocer la ineficiencia, se triplican las pruebas y aumentan los contagiados detectados, y se pretende utilizarlos para infundir miedo y reducir la concurrencia a las urnas el próximo domingo 5 de julio.

Formulamos un llamado a toda la ciudadanía para que resista la embestida de terror que se prepara con el objetivo de sabotear las elecciones. Es necesario elegir un nuevo gobierno con toda la legitimidad y el mandato expreso de recuperar la salubridad nacional y enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Encima de la desgracia del Covid-19 y del agravamiento de las condiciones generales de vida de la población y de los déficits, el desempleo, la quiebra masiva de empresas y el desguañangue de la pobreza, no podemos agregarle una crisis política e institucional.



¡Que el presidente actúe con responsabilidad y la sociedad de una respuesta firme en las urnas el próximo domingo!

