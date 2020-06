Cardi B enciende las redes sociales tras pedir unión de RD y Haití

Cada vez son más las figuras del entretenimiento en los Estados Unidos que se unen a las protestas pacificas tras la muerte de George Floy. Calor135: Ella está loca o qué. Tuvimos una independencia de Haití. No soy racista, pero tenemos una cultura diferente, así que cada uno mejor y su propio lugar. Mediaeventos: Esto es lo que creo que quiso decir, dominicanos y haitianos unidos nuevamente contra la brutalidad policial y el racismo, para mí sí, sin embargo, al final del día cada uno para su casa, cada quién en su país Edelin_nilede22: El que no sepa interpretar deje de estar comentando barrabasadas, humillándose a sí mismo. Ella no habla de unificar la isla si no a la batalla contra el racismo. Muy ridiculous que se ven aquí, discutiendo sobre geografía. _Yare» Respecto entre ambos pero jamás unificados. Y mejor pide que se una México e Estados Unidos ,ya que tú eres estadounidense y no te metas en un país donde no conoces su historia Fuente: [ + ]

